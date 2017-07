Prinses Beatrix is op donderdag 31 augustus in het Zuiderstrandtheater in Den Haag aanwezig bij de dansvoorstelling Free to Move. De top van de Nederlandse moderne dans zet zich tijdens de avond belangeloos in voor de strijd tegen spierziekten, in het kader van een samenwerking tussen het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance.

Het is de vijfde editie van Free to Move, dat dit jaar in het teken staat van bewegen en bewogen worden. Dansers die meedoen komen onder meer van het Nationale Ballet, Scapino Ballet Rotterdam, Introdans en Codarts Rotterdam. Na de voorstelling spreekt Beatrix met betrokkenen van het fonds en met jonge mensen met een spierziekte. Ook ontmoet zij enkele dansers.

Beatrix is sinds 1957 beschermvrouwe van het naar haar vernoemde Prinses Beatrix Spierfonds.