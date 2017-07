De vakantie is begonnen voor de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia. Het paar arriveerde zondag bij hun zomerresidentie Slott Solliden op vakantie-eiland Öland.

Carl Gustaf en Silva daalden per auto af naar het zuiden van Zweden. De bruine Volvo van het paar, met de koning achter het stuur, werd zondag aan het einde van de middag door Expressen gespot bij Slott Solliden.

De Zweedse koninklijke familie brengt de zomer traditiegetrouw grotendeels door op Öland. Kroonprinses Victoria voegt zich later deze week met haar gezin bij haar ouders. Vrijdag viert de kroonprinses haar veertigste verjaardag in Stockholm, een dag later is het op Öland groot feest. Ook haar broer Carl Philip en zus Madeleine worden deze zomer verwacht op Slott Solliden.

De kinderen van het Zweedse koningspaar vierden de afgelopen weken al vakantie. Carl Philip en Madeleine werden met hun gezinnen gespot in het Zuid-Franse Saint-Tropez, Victoria bleef in eigen land en zocht haar schoonfamilie op. Ook Carl Gustaf en Silvia maken later deze zomer een buitenlandtripje. Het koningspaar is eind deze maand een paar dagen in München, de stad waar 45 jaar geleden de vonk oversloeg.