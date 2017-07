Koningin Máxima opent op vrijdag 15 september in de Jaarbeurs in Utrecht het congres De dag van de jeugdprofessional. Het is voor het eerst dat een dergelijke bijeenkomst wordt georganiseerd voor iedereen die werkzaam is in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Het thema van het congres luidt ‘van droom naar doen’. Professionals spreken over zaken als tuchtrecht, beroepstrots, geweten en professionaliteit in de dagelijkse praktijk.

Máxima opent het congres en woont daarna een interviewsessie bij.