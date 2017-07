Prins Philip heeft voor de zomervakantie nog vier afspraken in zijn agenda staan. Mogelijk zijn dat ook zijn laatste officiële optredens voor zijn eerder dit jaar aangekondigde pensionering. De hertog van Edinburgh, echtgenoot van koningin Elizabeth, is 96 jaar en vindt dat hij nu wel genoeg heeft gedaan voor de publieke zaak. In de toekomst komt hij alleen nog mee wanneer hij daar zin in heeft en lijf en leden dat nog toelaten.

Philip staat zijn vrouw later deze week terzijde tijdens het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe. Veel werk is dat niet: deelnemen aan de welkomstceremonie op Horse Guards Parade, een rijtoer met koningin Letizia over de Mall naar Buckingham Palace waar samen wordt gegeten. Daarna laten koningin en prins met Spanje verbonden kunstschatten zien, en dan volgt ’s avonds het staatsbanket. Vrijdag is er alleen nog een korte afscheidsceremonie.

Tussendoor gaan Elizabeth en Philip, die later dit jaar hun zeventigjarig huwelijk vieren, donderdag naar het nieuwe hoofdkantoor van de Metropolitan Police, dat de koningin zal openen. Oorspronkelijk zou dat op 23 maart gebeuren maar de terreuraanslag op Westminster Bridge zorgde toen voor uitstel.

Balmoral

De hertog van Edinburgh heeft volgens de gepubliceerde koninklijke agenda op 18 juli nog een afspraak bij de Royal Geographical Society in Londen waar hij tijdens de jaarlijkse bijeenkomst prijzen uitreikt. De volgende dag woont hij samen met de koningin in Canada House een receptie bij ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de stichting van Canada. Daarna is de openbare agenda leeg, al is het niet uitgesloten dat niet alle evenementen al zijn aangekondigd.

In de zomermaanden verblijven koningin en prins in Schotland. Vanuit kasteel Balmoral worden meestal een paar uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld de Schotse hooglandspelen, maar dat is meer ontspanning dan inspanning.