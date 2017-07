De Koninklijke Stallen houden donderdag een proef met de zomeropenstelling voor het publiek. Buurtbewoners en relaties van de Koninklijke Verzamelingen, dat verantwoordelijk is voor de openstelling, zijn daarvoor uitgenodigd. Een soortgelijke generale repetitie is afgelopen zaterdag ook gehouden in paleis Noordeinde.

“Voor ouders met kinderen zijn de stallen misschien nog wel leuker dan het paleis. De paarden, koetsen en auto’s oefenen op kinderen een grote aantrekkingskracht uit”, aldus een paleismedewerker. Voor de zomeropenstelling die voor het tweede achtereenvolgende jaar plaatsvindt, is een groter deel van de Koninklijke Stallen opengesteld. Daardoor kunnen er meer bezoekers terecht dan vorig jaar.

Het publiek krijgt via een andere ingang toegang tot het terrein en kan nu ook de buitenbak bekijken, waar paarden hun benen in de buitenlucht kunnen strekken. Er zijn dit jaar ook meer paarden te zien dan vorig jaar. Op strategische plekken langs de route die bezoekers over het terrein volgen, langs onder meer paarden en koetsen, staan ‘vertellers’ die uitleg geven over wat er te zien is. Net als vorig jaar ontbreekt de Gouden Koets. Die is voor een aantal jaren in restauratie. De Glazen Koets is zowel in de stallen als op Prinsjesdag de waardige vervanger.

De stallen zijn vaker open dan paleis Noordeinde. In drie achtereenvolgende weken vanaf 18 juli is het staldepartement vier middagen te bezoeken. Kaarten zijn via de speciaal daarvoor opgezette website van het koninklijk huis te koop. Anders dan voor het op de eerste dag al uitverkochte paleis, verloopt de verkoop voor de stallen langzamer. Ook vorig jaar waren de kaarten pas later uitverkocht.