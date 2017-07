Het Spaanse koninklijk paar, koning Felipe VI en koningin Letizia, brengen een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk tegen de achtergrond van de brexit. De Spaanse krant El Mundo meldde dinsdag dat het koninklijk paar daarom ook steun wil betuigen aan de Spanjaarden die in Groot-Brittannië wonen.

Het driedaagse bezoek begint officieel woensdag en het Spaanse paar komt dinsdag al in Engeland aan. Het laatste Spaanse koninklijk staatsbezoek aan Londen was 31 jaar geleden.

Volgens Spaanse consulaten wonen er ruim 128.000 Spanjaarden onder de Britten, maar volgens de krant zijn het er waarschijnlijk minstens twee keer zo veel. Veel Spanjaarden hebben zich niet bij een consulaat inschreven. De status van burgers uit de EU in het Verenigd Koninkrijk wanneer dat uit de unie stapt, is een heet hangijzer in het ‘brexit-proces’. Madrid vreest bovendien dat de brexit de Spaanse export schaadt. Spanje had in de handel met de Britten vorig jaar een overschot van bijna 8 miljard euro.

Sinds 1986 zijn er enkele malen koninklijke bezoeken gepland, maar niet doorgegaan als gevolg van politieke problemen zoals over bijvoorbeeld Gibraltar en door Spaanse verkiezingen. De Spaanse koning houdt maar liefst zes toespraken. Zijn speech woensdag in het Britse parlement wordt al historisch genoemd.

Gastvrouw koningin Elizabeth brengt haar gasten onder in Buckingham Palace, wat volgens Spaanse media een bijzondere eer is. Zij en haar man prins Philip hebben bovendien laten weten dat de hele Britse koninklijke familie naar het galadiner komt. Voor de 96-jarige prins Philip is dit waarschijnlijk het laatste staatsbezoek voor hij zich uit de openbaarheid terugtrekt.