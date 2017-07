Koning Filip van België heeft dinsdag president Jorge Carlos Fonseca van Kaapverdië ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel. De president van de Afrikaanse eilandengroep is in Brussel om te praten over uitbreiding van de samenwerking met de EU.

Na de audiëntie in het paleis ging Fonseca door naar het Europees Parlement voor een ontmoeting met voorzitter António Tajano. Later op de dag staat ook een ontvangst met voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie op het programma.

Koning Filip is nog niet op vakantie, hoewel hij eind vorige week zijn landgenoten al wel een fijne zomer wenste met een video waarop te zien was dat hij aan het kitesurfen was. Maandag ontving hij premier Charles Michel voor de wekelijkse audiëntie en ook woensdag is de agenda van Filip gevuld. Dan ontmoet hij in Brussel jonge ondernemers tijdens de JA Europe Company of the Year Competition. JA Europe is een netwerk voor onderwijs, innovatie en ondernemerschap voor jongeren van 8 tot 25 jaar oud.

Koningin Mathilde deze week nog op bezoek bij de redactie van de Belgische Libelle.