LONDEN – Het feestje dat Sarah Ferguson maandag had georganiseerd voor Harper Beckham is in Groot-Brittannië helemaal verkeerd gevallen. De ex van prins Andrew had de dochter van Victoria en David Beckham uitgenodigd in de privésuite van Andrew op Buckingham Palace zonder dat koningin Elizabeth en prins Philip hun goedkeuring hadden gegeven.

Het feestje kwam aan het licht toen David trots foto’s deelde op social media. Meteen kreeg hij kritiek. Veel mensen vonden het niet kunnen dat het partijtje voor Harper in het paleis werd gehouden. David wordt verweten te koketteren met het feit dat hij bevriend is met leden van de koninklijke familie.

Ook de rol van Sarah wordt niet gewaardeerd. Volgens royalty-watchers zou ze nooit toestemming hebben gekregen van prins Philip voor het feestje. ‘Fergie’ zou dat dondersgoed weten en daarom hebben gewacht tot het koninklijk paar naar Schotland was vertrokken.

Prinses Eugenie, de dochter van Sarah Ferguson en prins Andrew, was maandag de gastvrouw. Het partijtje was bedoeld om de bijna jarige Harper eens te laten voelen hoe het is om een echte prinses te zijn. Het meisje wordt binnenkort zes jaar.