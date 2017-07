Spaanse vlaggen sieren dinsdag al de Mall, de Londense avenue die naar Buckingham Palace leidt. Het rood-geel hangt daar naast de Britse vlag, vooruitlopend op het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe aan koningin Elizabeth.

Koning Felipe en koningin Letizia arriveren dinsdag in Londen waar ze zich in alle rust in een hotel kunnen voorbereiden op de plechtigheden van woensdag. Dan komen prins Charles en echtgenote Camilla het koningspaar ophalen voor de welkomstceremonie op Horse Guards Parade, net naast de Mall.

Vandaar gaat het gezelschap in optocht met koetsen over de versierd, en met dranghekken afgezette Mall naar het paleis, waar Felipe en Letizia tijdens het officiële gedeelte van hun bezoek ook logeren.

Windsor Castle

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Spaanse koningspaar zou worden ontvangen op Windsor Castle, de lievelingsresidentie van de Queen. Maar dat was toen het staatsbezoek nog gepland stond voor vorig voorjaar. Felipe moest toen om uitstel vragen vanwege de langdurige kabinetsformatie in eigen land.

Vervolgens moest de nieuw gekozen datum ook weer worden verschoven vanwege de Britse parlementsverkiezingen in juni. Maar ook toen al was het duidelijk dat het bezoek zich zou afspelen in Londen. Dat levert Felipe in elk geval tijdwinst op want veel van zijn afspraken zijn dicht bij het paleis.

Voor de ‘tea’ met Charles en Camilla in Clarence House hoeft hij bij wijze van spreken slechts de straat over te steken, en ook het Britse parlement, Westminster Abbey voor de kranslegging en Downing Street, de ambtswoning van premier Theresa May, zijn om de hoek.