Koning Felipe zal na zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk dat woensdag officieel begint, waarschijnlijk lang moeten wachten alvorens een Brits staatshoofd op visite komt in Madrid. Misschien is dat pas tegen de tijd dat prins William koning is geworden, na het overlijden van eerst zijn oma koningin Elizabeth en daarna zijn vader Charles.

Die gedachte is niet zo zeer macaber als wel gebaseerd op de gebruiken rond staatsbezoeken. Felipe’s vader koning Juan Carlos bracht 31 jaar geleden, in 1986, een staatsbezoek aan koningin Elizabeth. Twee jaar later kwam de Queen naar Spanje en sindsdien zijn er over en weer geen staatsbezoeken meer geweest. Het is namelijk gebruikelijk om tijdens de regeerperiode maar één keer in een land op staatsbezoek te gaan.

Onder koningen, die vaak heel lang op de troon zitten, kan daar van worden afgeweken wanneer in het reeds bezochte land een nieuwe monarch op de troon komt. Zo ging koningin Beatrix tweemaal naar België, Luxemburg en Noorwegen – telkens na een troonswisseling en nadat de nieuwe koningen en groothertog eerst bij haar op staatsbezoek waren geweest.

Nieuwkomer

Dat is namelijk een andere protocollaire afspraak. Een nieuwkomer gaat eerst op visite bij de oudgediende. Koning Felipe volgt die regel met zijn staatsbezoek aan koningin Elizabeth, de met een regeertijd van 65 jaar de langst regerende monarch ter wereld. Hij zal haar kunnen uitnodigen voor een tegenbezoek maar het is niet waarschijnlijk dat de inmiddels 91-jarige vorstin de invitatie zal honoreren. Hoogstens kan ze zoon Charles of kleinzoon William op officieel bezoek sturen.

Als Elizabeth nog een aantal jaren blijft regeren, is Charles (nu 68) ook al aardig op leeftijd tegen de tijd dat hij op de troon komt. Hij zal waarschijnlijk niet meteen beginnen met het afleggen van staatsbezoeken. Na de kroning zijn eerst de landen aan de beurt waarvan hij dan ook koning is geworden, zoals Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. En in de internationale pikorde komen Duitsland, Frankrijk, Ierland en de Verenigde Staten eerder aan de beurt dan bijvoorbeeld Spanje.

Het zal van de duur van de regeringstijd en gezondheid van Charles afhangen of Felipe hem op staatsbezoek krijgt. Als het niet lukt dan is er een herkansing na het aantreden van William.