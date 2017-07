President Donald Trump brengt pas volgend jaar een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dit meldde SkyNews dinsdag op gezag van bronnen in Britse regeringskringen.

De Britse premier Theresa May heeft de Amerikaanse president in januari tijdens haar bezoek aan Washington uitgenodigd. Sindsdien werd er over het algemeen van uitgegaan dat Trump dit jaar op visite komt.

In Groot-Brittannië stak een storm van protest op toen bekend werd dat May de president al meteen namens koningin Elizabeth had uitgenodigd. Meer dan 1,5 miljoen Britten tekenden zelfs een petitie waarin van regering en parlement werd gevraagd Trump nimmer op staatsbezoek te laten komen.

Eerder had de Schotse ex-premier Alex Salmond al geopperd dat het staatsbezoek zou worden afgehandeld rond kasteel Balmoral in Schotland, ver weg van dicht bevolkte gebieden om zo het aantal demonstranten te verkleinen.