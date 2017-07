BRUSSEL – Koning Filip heeft woensdagmiddag in Brussel een ontmoeting gehad met de finalisten van de 28e JA Europe Company of the year competition. De finale van de wedstrijd voor mini-ondernemingen vindt dit jaar in de Belgische hoofdstad plaats.

De Belgische koning bezocht de stands van de 37 deelnemers, allen tussen de 15 en 21 jaar oud en afkomstig uit heel Europa, meldt Belga.

Twee Belgische teams staan in de finale. Scholieren van een Vlaamse school ontwikkelden interactief spel Area19 en een Franstalig team bereikte de finale met Insoleat, dat speciale diners organiseert op bijzondere en ongebruikelijke plekken in Brussel. Nederland is vertegenwoordigd door de mini-onderneming Inizio, dat een innovatieve drinkbeker voor onderweg heeft ontwikkeld.

De winnaar wordt woensdagavond bekendgemaakt.