JEDDAH – De Saudische koning Salman bin Abdulaziz al-Saud heeft woensdag in Jeddah de Amerikaanse minister Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken ontvangen. Volgens het Saudische persbureau SPA spraken de twee over de bestrijding van terrorisme en de crisis in de regio.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de vier Arabische landen die met Qatar verwikkeld zijn in een conflict, komen later op de dag bijeen. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Egypte en Bahrein spreken in de Saudische stad Jeddah over de kwestie. Tillerson is daarbij ook aanwezig.

De Verenigde Staten vrezen voor een patstelling in het conflict tussen Qatar en de andere Golfstaten. Saudi-Arabië, de VAE, Egypte en Bahrein hebben een maand geleden de economische en diplomatieke banden met Qatar verbroken. Ze verwijten de Golfstaat onder meer steun aan extremisten en te nauwe banden met het sjiitische Iran.