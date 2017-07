Prins Henrik is opgenomen in het ziekenhuis in Aarhus, waar de 83-jarige echtgenoot van de Deense koningin Margrethe wordt behandeld aan een infectie in zijn been. Dit maakte het Deense hof donderdag bekend.

Prins Henrik moet waarschijnlijk tot en met zaterdag in het ziekenhuis blijven. Tot die tijd zijn de programmapunten in zijn agenda geannuleerd. Woensdag reikte de prins nog een naar hem genoemde exportprijs uit op het Marselisborg Slot in Aarhus, waar Margrethe en Henrik doorgaans enkele weken in de zomermaanden verblijven.

Henrik is nog maar weinig te zien bij officiële gelegenheden sinds hij anderhalf jaar geleden met pensioen ging. Margrethe en Henrik vierden eerder dit jaar dat ze een halve eeuw zijn gehuwd.