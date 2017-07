Koningin Elizabeth heeft donderdag eindelijk het nieuwe hoofdkantoor van de Metropolitan Police Service kunnen openen. De Britse vorstin zou het hoofdbureau, ook wel New Scotland Yard genoemd, eind maart al openen. Toen werd het bezoek van Elizabeth uitgesteld vanwege de aanslag bij Westminster Bridge.

Elizabeth, in een gele outfit, en haar man prins Philip stonden tijdens het bezoek aan de Metropolitan Police Service uitgebreid stil bij de recente aanslagen in Groot-Brittannië. Zo begon de 91-jarige koningin haar rondleiding door het nieuwe gebouw, dat in november al in gebruik werd genomen, bij een memorandum voor agent Keith Palmer die omkwam bij de aanslag in Westminster.

Ook spraken Elizabeth en Philip met enkele agenten die in maart als eerste ter plaatse waren na de aanslag, waarbij een man met een auto inreed op voetgangers op de Westminster Bridge. Bij het Britse parlement zwaaide de aanslagpleger met een mes. Vijf mensen, inclusief de dader, kwamen om het leven.

Bomrobot

De koningin ontmoette tijdens haar bezoek aan New Scotland Yard ook een aantal agenten dat in juni snel ter plaatse was toen opnieuw met een auto werd ingereden op voetgangers. Dat gebeurde op de London Bridge. Daarna reden de daders door naar Borough Market, waar ze meerdere mensen neerstaken. Acht slachtoffers stierven, tientallen raakten gewond.

Elizabeth en Philip kregen bovendien meer te horen over het werk van de Metropolitan Police Service, het grootste korps van het Verenigd Koninkrijk. Zo bekeek het paar een demonstratie van een bomrobot. Ook genoot de koningin van de Londense skyline, die vanaf het terras van het aan de Theems gelegen New Scotland Yard goed te zien is.

Voor Philip was het bezoek aan de Metropolitan Police Service waarschijnlijk een van zijn laatste officiële optredens. De 96-jarige prins kondigde eerder dit jaar aan zich na de zomer terug te trekken uit het openbare leven.