Koning Felipe van Spanje heeft op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk een bezoek gebracht aan Downing Street 10. Samen met de Spaanse delegatie genoot Felipe een werklunch met de Britse premier Theresa May. De gespreksonderwerpen waren volgens het Spaanse hof ‘kwesties van bilateraal belang’.

Bekend is dat de Spaanse koning in Groot-Brittannië aandringt op meer rechtszekerheid voor EU-burgers na de brexit. Meer dan 300.000 Britten wonen onder de Spaanse zon en meer dan 130.000 Spanjaarden wonen en werken in Groot-Brittannië. Eerder zei Felipe ook al een acceptabele oplossing te willen zoeken in de strijd om het Britse overzeese gebied Gibraltar in het zuidelijkste puntje van Spanje.

De Britse plannen om de EU te verlaten zorgt voor onzekerheid bij Spaanse bedrijven, zei Felipe. De Spaanse monarch zei donderdag dat de brexit-onderhandelingen deze onzekerheid zoveel mogelijk moet wegnemen. ”We kunnen niet ontkennen dat het Britse besluit om de EU te verlaten onzekerheid veroorzaakt en twijfels zaait bij onze bedrijven”, zei Felipe. Hij stelt voor de toekomstige handelsbelemmeringen tussen de landen te minimaliseren.

De Spaanse koning en zijn vrouw koningin Letizia zijn drie dagen te gast in Groot-Brittannië. De burgemeester van Londen ontvangt het Spaanse koningspaar donderdagavond op een galadiner waar ook prinses Anne en haar man Tim Laurence een vorkje meeprikken.