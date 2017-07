De Spaanse koning Felipe is de tweede dag van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk begonnen met een uitstapje met prins Andrew. De tweede zoon van koningin Elizabeth en prins Philip vergezelde Felipe naar een Spaans-Brits zakenforum.

In zijn toespraak onderstreepte de Spaanse koning de goede economische banden tussen zijn land en het Verenigd Koninkrijk. Voor de Spanjaarden is de Britse markt de derde grootste exportmarkt, ook veel Britse producenten weten hun weg te vinden naar Spanje. Felipe haalde ook de brexit aan en zei dat “het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten zorgt voor onzekerheid en twijfels bij onze bedrijven”.

Volgens de koning is het belangrijk “die onzekerheid tot een minimum te beperken”. Ook hamerde Felipe op goede afspraken voor “een nauwe economische en commerciële relatie” en dat geprobeerd moet worden toekomstige obstakels en belemmeringen zo veel mogelijk te voorkomen.

Parlement

Felipe sprak woensdag ook al over de brexit. Toen drong hij in een toespraak in het Britse parlement aan op meer rechtszekerheid voor EU-burgers na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. “Zij kunnen legitiem aanspraak maken op stabiele leefomstandigheden voor henzelf en voor hun familie.”

De Spaanse koning en zijn vrouw Letizia zijn tot en met vrijdag te gast in Groot-Brittannië. Woensdag werden ze met alle egards ontvangen door koningin Elizabeth en prins Philip, woensdagavond schoven veel leden van de Britse koninklijke familie aan bij het staatsbanket.