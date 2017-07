Het was donderdag een drukte van belang op Kensington Palace. Prins William opende de deuren van het paleis voor het Engelse nationale vrouwenvoetbalteam, de Lionesses.

William ontving de 24 dames als erevoorzitter van de Engelse nationale voetbalbond The Football Association (FA). De hertog van Cambridge wilde het team succes wensen voor het EK voetbal voor vrouwen, dat van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland.

De 35-jarige prins kwam niet weg met alleen een praatje. Nadat hij de voetbalsters kort had gesproken, trapte William een balletje met hen. Aan het potje namen ook een aantal jonge voetbalsters deel die dromen van een plek in het nationale team. In filmpjes die Kensington Palace via Twitter deelde is te zien dat William het er als penaltynemer beter van afbrengt dan als keeper.