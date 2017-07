LONDEN – De vrouw van prins William, Catherine, verklapte donderdagavond tijdens de feestelijke onthulling van een enorm walvissenskelet in het natuurhistorisch museum in Londen dat haar kinderen dol zijn op het museum. De bijna vierjarige prins George en de tweejarige prinses Charlotte komen volgens hun moeder graag in het indrukwekkende museum in Londen en ontwikkelen daar een voorliefde voor de natuur. Net zoals zij in haar jeugd.

De hertogin van Cambridge is beschermvrouwe van het natuurhistorisch museum en hield een toespraak bij de onthulling van de nieuwste aanwinst. Ze vertelde dat het Natural History Museum een van de meest favoriete plekken van haar en haar gezin is. “Als ouder ervaar ik nu opnieuw het plezier dat ik hier als kind ervoer, door de ogen van mijn eigen kinderen. Zij komen hier heel graag. En echt niet alleen om de T-Rex te zien.”

Catherine was samen met onder anderen Sir David Attenborough getuige van de onthulling van het meer dan 25 meter lange skelet van een blauwe vinvis dat de gerestaureerde centrale hal van het museum siert.