GIBRALTAR – In de Britse kroonkolonie Gibraltar is met woede gereageerd op de toespraak die de Spaanse koning Felipe aan het begin van zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië hield in het Britse parlement. Felipe stipte daar het geschil aan dat beide landen hebben over de in 1713 bij de Vrede van Utrecht voor ‘eeuwig’ afgestane rots in de Middellandse Zee.

Volgens Felipe zullen Londen en Madrid in goed onderling overleg uiteindelijk wel tot een oplossing komen. En die suggestie leidde tot een woede-uitbarsting van eerste minister Fabian Picardo. “Dat is volkomen ondemocratisch want het gaat geheel voorbij aan het bestaan van de bevolking van Gibraltar. Er zijn niet twee maar drie regeringen bij deze kwestie betrokken.”

Picardo wees er fijntjes op dat de inwoners van Gibraltar al twee keer in een referendum hebben aangegeven Brits te willen blijven. “Het is tijd dat Madrid de feiten accepteert. We willen goede relaties met Spanje, net als met elk ander land, maar we willen geen deel worden van Spanje of onder Spaanse soevereiniteit komen, in welke vorm dan ook. In deze tijd worden territoria niet meer als een schaakstuk van de ene vorst aan de de andere overgedragen.”

Britse Conservatieve parlementsleden hadden voor de toespraak van de koning in Westminster gedreigd weg te zullen lopen als Felipe nadrukkelijk Gibraltar zou opeisen, zoals hij eerder deed in een rede bij de Verenigde Naties. “We zijn het niet altijd eens”, zei koningin Elizabeth in haar tafelrede bij het staatsbanket in een subtiele verwijzing naar het geschil waarbij Spanje de rotspunt terug wil hebben en de Britten wijzen op het verdrag uit 1713 en de wil van de lokale bevolking.