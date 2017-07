Tienduizenden op de been voor Victoria

STOCKHOLM – De Zweedse kroonprinses Victoria is vrijdagmiddag met haar gezin door tienduizenden Zweden hartstochtelijk toegejuicht tijdens een rijtoer door Stockholm. De rit vanaf het paleis naar de Koninklijke Stallen was het sluitstuk van het feestelijke ochtendprogramma ter gelegenheid van haar veertigste verjaardag. Vrijdagavond maakt de kroonprinses opnieuw een rijtoer, maar dan in Borgholm op het eiland Öland waar de feestelijkheden worden voortgezet.

Prinses Estelle, de dochter prins Daniel en kroonprinses Victoria, genoot in het open rijtuig met volle teugen van alle aandacht. Ze liet zien de koninklijke cursus ‘hoe moet ik zwaaien’ met goed gevolg te hebben afgelegd. Estelle strekte haar armen en gebruikte beide handen om naar beide kanten tegelijk te kunnen zwaaien. Broertje prins Oscar was vooral nieuwsgierig, en wisselde regelmatig van plaats. Dan weer bij Victoria, dan weer bij Daniel op schoot.

Bij het paleis hadden zich ook duizenden Zweden verzameld. Koning Carl Gustaf hield een korte toespraak en leidde het collectieve ‘hoera’. Victoria bedankte voor alle felicitaties en voor de massale opkomst.

De Zweedse televisie zond de festiviteiten, die begonnen met een dankdienst in de paleiskapel, rechtstreeks uit.