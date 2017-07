LONDEN – De Britse prins William en zijn vrouw Kate zijn zondag bij de mannenfinale van Wimbledon. Kensington Palace heeft de komst van de hertog en hertogin van Cambridge bevestigd.

Kate woonde maandag 3 juli ook de eerste dag van Wimbledon bij. Ze is sinds vorig jaar beschermvrouw van de All England Lawn Tennis & Croquet Club. Ze nam die rol over van koningin Elizabeth, die de taak 64 jaar lang vervulde. Gezien haar hoge leeftijd brengt de 91-jarige Britse vorstin het aantal organisaties waarvan ze beschermvrouwe is al langer terug.

In de finale staan Roger Federer en Marin Cilic. De 35-jarige Federer uit Zwitserland schakelde vrijdag in de halve eindstrijd de vier jaar jongere Tsjech Tomas Berdych uit. De Kroaat Marin Cilic bereikte eerder op vrijdag voor de eerste keer de finale op Wimbledon dankzij een zege in vier sets op de Amerikaan Sam Querrey. Cilic wist in de zeven voorgaande duels met Federer één keer te winnen. Dat was in de halve finales van het US Open in 2014, dat hij daarna op zijn naam schreef.

Prins Edward, de hertog van Kent, president van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, zal traditiegetrouw de prijs uitreiken.