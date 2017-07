LONDEN – Prins Harry heeft met succes geprotesteerd tegen het plaatsen van strandfoto’s door de Mail Online. De Britse perswaakhond heeft de publicatie veroordeeld voor het schenden van de privacy van de prins.

De Independent Press Standards Organisation (Ipso) liet weten dat de Mail Online geen foto’s had mogen plaatsen van Harry die gemaakt waren toen hij zich op Jamaica op een privéstrand bevond.

De opnamen waren inderdaad, zoals prins Harry in zijn klacht aangaf, in het geniep gemaakt, van grote afstand. Hij was gekleed in zwemshorts en was zich niet bewust van de fotograaf. ‘Tijd om af te koelen’ kopte Mail Online bij de foto’s van ‘happy en hunky Harry.’ De krant beweerde niet te weten dat het geen openbaar strand was, al stond in het bijschrift dat hij zich in een privé resort bevond.

Tevreden

De prins was op Jamaica voor een bruiloft, samen met vriendin Meghan Markle. Hij was er als privé-persoon, aldus Ipso, en het was ‘onaanvaardbaar’ de opnamen te publiceren. Het was een ‘serieuze inbreuk’ op zijn privacy. Mail Online moet een schuldbekentenis plaatsen, op dezelfde plek op de homepage waar destijds de foto’s verschenen.

Kensington Palace heeft namens prins Harry laten weten tevreden te zijn met de uitspraak.