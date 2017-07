GRÅSTEN – Koningin Margrethe is zaterdag alleen aan haar zomervakantie begonnen. De Deense koningin reisde zonder haar man prins Henrik af naar Gråsten Slot, het koninklijk zomerverblijf in het zuiden van Denemarken. Prins Henrik ligt met een infectie aan zijn been in een ziekenhuis in Skejby.

“Het gaat goed met hem”, zei Margrethe over haar 83-jarige echtgenoot. Henrik werd donderdag opgenomen in het ziekenhuis, er was goede hoop dat hij zaterdag weer naar huis zou mogen en zijn vrouw zou vergezellen naar Gråsten, maar dat lukte niet. De burgemeester van het stadje, waar de aankomst van de koningin elk jaar wordt gevierd, wenste Henrik een spoedig herstel toe.

De koningin arriveerde zaterdagochtend met koningsschip Dannebrog in de haven van Aabenraa, waar ze ook werd opgewacht door het volk. De laatste kilometers naar Gråsten werden per auto afgelegd.

Margrethe is overigens niet alleen op Gråsten Slot, kroonprins Frederik verblijft met zijn gezin al een paar dagen in het zuiden van Denemarken. Zondag bekijkt Margrethe met haar oudste zoon en zijn gezin de jaarlijkse optocht van deelnemers aan de ringsteekwedstrijden die worden gehouden in Gråsten.