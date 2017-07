BORGHOLM – De Zweedse kroonprinses Victoria is ook zaterdag in de watten gelegd. Bij Solliden Slott, de zomerresidentie van de koninklijke familie op vakantie-eiland Öland, werd de vrijdag veertig jaar geworden kroonprinses zaterdagochtend gefeliciteerd door het volk.

“Het is mooi jullie ook hier te zien vandaag”, zei koning Carl Gustaf toen hij zag dat het publiek massaal op de been was voor zijn jarige dochter. “Ik wil jullie bedanken dat jullie hier met zovelen zijn”, sprak Victoria volgens het Zweedse persbureau TT. “Ik waardeer het enorm dat jullie ervoor hebben gekozen deze dag door te brengen op Solliden.”

De verjaardag van Victoria werd ook vrijdag al gevierd. De feestelijkheden begonnen in Stockholm, waar de kroonprinses na een Te Deum een rijtoer door de stad maakte. Vrijdagavond was er in Borgholm op Öland een groot concert.

Veiligheidsmaatregelen

De kroonprinses, net als haar ouders, man en kinderen gekleed in het lichtblauw, nam zaterdag de tijd om alle felicitaties in ontvangst te nemen. Victoria kreeg veel bloemen en andere presentjes van het volk. De Zweden die de kroonprinses zaterdag persoonlijk wilden feliciteerden, moesten al vroeg uit de veren. De veiligheidsmaatregelen bij Solliden Slott waren behoorlijk opgeschroefd, merkte Expressen.

“Dat is vanwege de recente aanslagen”, lichtte hofwoordvoerder Margareta Thorgren toe. “Het zal wat langer duren dan normaal om bij het paleis te komen. Dat is onder meer omdat ook alle tassen worden gecontroleerd.” Ook moesten alle bezoekers langs een metaaldetector en lagen er grote betonblokken op de toegangswegen naar de koninklijke residentie.