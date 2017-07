GLOUCESTERSHIRE – De prinsen William en Harry hebben zich zaterdag weer te paard gehesen om geld op te halen voor goede doelen die ze steunen. De broers nemen in Gloucestershire deel aan een polowedstrijd.

De poloënde prinsen halen geld op voor onder anderen Centrepoint, waarvan William beschermheer is, en Walking With The Wounded, waaraan Harry zijn naam verbond. Ook wordt er gespeeld voor het The Household Cavalry Operational Casualties Fund.

William en Harry nemen al tien jaar, vooral ’s zomers, geregeld deel aan polotoernooien om geld op te halen. De broers speelden al ruim tien miljoen pond (ruim 13 miljoen euro) bij elkaar.