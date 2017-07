GRÅSTEN – De regen weerhield koningin Margrethe er niet van te genieten van de jaarlijkse optocht van deelnemers aan de ringsteekwedstrijden. Samen met haar oudste zoon kroonprins Frederik en diens gezin nam de Deense vorstin zondag de tijd voor de ruiters die langs de poorten van zomerverblijf Gråsten Slot liepen.

Margrethe had bij haar kledingkeuze rekening gehouden met het weer. Ze combineerde een lange jas met bloemen met een klassiek regenmutsje. Het gezin van kroonprins Frederik had niet naar de weersverwachting gekeken: de prinsen Christian en Vincent stonden in korte broek langs de route, de prinsesjes Isabella en Josephine droegen zomerse jurkjes.

De optocht van deelnemers aan ringsteekwedstrijden is een traditie in Gråsten, dat maar wat trots is dat de Deense koninklijke familie het stadje elke zomer opzoekt. De ruiters hadden bijna allemaal bloemen of andere presentjes bij zich.

Prins Henrik

Ringsteken is populair in het zuiden van Denemarken. De jaarlijkse wedstrijden van de Gråsten Ringriderforenings zorgen voor veel drukte in het plaatsje. Kroonprins Frederik, zijn vrouw Mary en hun vier kinderen namen zaterdag al een kijkje bij de wedstrijden.

Het gezin verblijft sinds begin deze maand op Gråsten Slot. Koningin Margrethe voegde zich zaterdag bij hen. Grote afwezig is prins Henrik. De echtgenoot van de vorstin ligt met een infectie aan zijn been in een ziekenhuis in Skejby. Wanneer hij vakantie kan gaan vieren met zijn familie, is nog onduidelijk.