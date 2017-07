MARÍN – Koning Felipe van Spanje waant zich zondag weer even een adelborst. Hij bevindt zich op de Juan Sebastián de Elcano, het zeilschip dat door de Spaanse marine wordt gebruikt als opleidingsschip.

Felipe stapte aan boord van het zeilschip ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de Juan Sebastián de Elcano. Het 113 meter lange schip, een van de drie grootste tall ships ter wereld, werd in 1927 gebouwd. Het wordt al jaren gebruikt door de Spaanse marine, ook koning Felipe en zijn vader Juan Carlos werden aan boord van de Juan Sebastián de Elcano opgeleid.

Het is voor Felipe, die sinds hij in 2014 de Spaanse troon besteeg opperbevelhebber van de strijdkrachten is, de tweede keer in korte tijd dat hij de marinebasis in Marín bezoekt. Begin vorige maand ging hij samen met zijn vader naar de Academia de Guardias Marinas. Toen werd met onder meer een vlootschouw stilgestaan bij het driehonderdjarig bestaan van het opleidingsinstituut.