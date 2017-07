UTRECHT – Onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn de Nederlandse voetbalsters begonnen aan het Europees kampioenschap. Noorwegen is in Utrecht de eerste tegenstander.

Opvallend veel gezinnen bezoeken de eerste wedstrijd van de Leeuwinnen, zoals de bijnaam luidt van de Oranjevrouwen. Máxima en Willem-Alexander hadden echter hun drie dochters thuisgelaten. De koning vermaakt zich opperbest. Een paar jonge fans mochten met hem een selfie maken.

In de eerste helft werd er in de 32ste minuut luid geapplaudisseerd voor Sylvia Nooij. De speelster van ADO en de Leeuwinnen overleed begin deze maand op 32-jarige leeftijd. Nooij speelde in haar loopbaan zes interlands. Ze stierf na een epileptische aanval.

In de 34ste minuut werd er opnieuw luid geapplaudisseerd. Nu gebeurde dat voor Abdelhak Nouri, de Ajaxspeler die vorige week zaterdag tijdens een oefenduel op het veld ineen zakte door hartritmestoornissen. Donderdag werd duidelijk dat hij blijvende hersenschade heeft opgelopen.