UTRECHT – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten na afloop van Nederland-Noorwegen de speelsters van het Nederlands elftal in de kleedkamer, Het koningspaar wilde de Leeuwinnen graag persoonlijk feliciteren met de 1-0 zege. De wedstrijd was het eerste duel van het EK dat dit jaar in ons land wordt gehouden.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg Noorwegen zondag in de volgepakte Galgenwaard van Utrecht. Shanice van de Sanden bezorgde de voetbalsters met haar doelpunt in de 66e minuut een droomstart op het toernooi waarop ze zo graag willen laten zien wat ze kunnen.