UTRECHT – De Nederlandse voetbalsters hebben fans in koninklijke kringen. Het Nederlands vrouwenteam, ook wel de Oranje Leeuwinnen genoemd, komt zondag voor het eerst in actie tijdens het EK vrouwenvoetbal. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zitten op de tribune, prins Constantijn wenste de dames zondagochtend veel succes.

“Go Girls!!!”, schreef de prins op Twitter bij een video waarin het team succes wordt gewenst. De Oranje Leeuwinnen spelen zondag de openingswedstrijd van het EK, dat plaatsvindt in Nederland. Om 18.00 uur wordt afgetrapt in Stadion Galgenwaard in Utrecht, Noorwegen is de tegenstander.

Willem-Alexander en Máxima zijn bij de openingswedstrijd van het EK voor vrouwen, dat voor het eerst in Nederland plaatsvindt. Naast Utrecht worden ook in Breda, Deventer, Doetinchem, Rotterdam en Tilburg wedstrijden gespeeld. De finale is zondag 6 augustus in Enschede.