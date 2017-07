OTTAWA – Canada krijgt een nieuwe gouverneur-generaal, als opvolger van David Johnston, in 2015 nog gastheer van koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij hun staatsbezoek aan dat land. Johnston wordt opgevolgd door Julie Payette uit Québec. Koningin Elizabeth heeft de benoeming van haar hoogste vertegenwoordiger goedgekeurd, zo maakte premier Justin Trudeau deze week bekend.

Republikeinen en monarchisten kwamen meteen na de aanstelling van Payette in het geweer over haar royalistische beginselen. In een interview wilde de aanstaande gouverneur-generaal niet antwoorden op de vraag wat ze van de monarchie vond. ‘Citizens for a Canadian Republic’ zag daarin het bewijs dat ze voorstander is van het afschaffen daarvan, in elk geval na het overlijden van koningin Elizabeth.

De monarchistische beweging vond dat onzin. Het simpele feit dat Payette de benoeming als vertegenwoordiger van de koningin had aanvaard, gaf aan dat ze er geen tegenstander van was. Opiniepeilingen laten overigens zien dat een meerderheid van de Canadezen niet af wil van de Queen. Of beoogd opvolger Charles ook koning wordt van Canada staat wel ter discussie.

Met Payette krijgt Canada een gouverneur-generaal die tweemaal een ruimtevlucht heeft gemaakt, iets dat geen van haar 28 voorgangers heeft gedaan. Payette werkte bij NASA Mission Control en als hoofd-astronaut voor het Canadese Ruimtevaartagentschap.