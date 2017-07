UTRECHT – Shanice van de Sanden had zich in de aanloop naar het EK voorgenomen om, als ze een doelpunt zou maken, naar de bank te gaan en die met al haar teamgenoten te vieren. Maar toen de aanvalster van Oranje zondag in ‘haar’ stad, in het stadion waar ze vroeger als fan op de Bunnikside zat, in de openingswedstrijd tegen Noorwegen de 1-0 binnenkopte, was ze dat even vergeten. “Ik werd gek, iedereen werd gek, het hele stadion ontplofte”, zei Van de Sanden, die het halve veld over rende en stopte voor de hoofdtribune.

Daar zaten niet alleen haar familieleden, maar ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima. “Het kwam in een fractie van een seconde in me op om daar naartoe te gaan. Ik pakte even m’n momentje. Ik heb naar de koning gezwaaid en ja, hij zwaaide terug. Dat gaf me kippenvel. Dit is een droom die uitkomt. En hopelijk wordt die droom alleen maar groter. Dit is pas het begin.”