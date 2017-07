VIJFHUIZEN – In Park Vijfhuizen in Haarlemmermeer is de herdenking begonnen van de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Dat gebeurt bij het Nationaal Monument MH17, dat daarna officieel wordt geopend door koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het bijzijn van ruim tweeduizend nabestaanden uit binnen- en buitenland.

Het koningspaar nam plaats tussen de vele aanwezig nabestaanden in. Het is niet de eerste keer dat zij aanwezig zijn bij een herdenking van de ramp. Zo waren ze bij de eerste herdenking in de RAI in Amsterdam in november 2014 en waren ze ook aanwezig toen de eerste slachtoffers terugkwamen in Nederland.

Maandag is het precies drie jaar geleden dat het vliegtuig boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten met een Buk-raket uit Rusland. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, van wie 196 Nederlanders de grootste groep vormen. Veel andere slachtoffers komen uit Maleisië en Australië. De fatale vlucht was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië.

Tijdens de herdenking worden de namen van de slachtoffers voorgelezen en zijn er enkele toespraken. Ook is er muziek van de Luchtmachtkapel. Daarna volgt een defilé waarmee het monument symbolisch wordt geopend.