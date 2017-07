VIJFHUIZEN – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn maandagmiddag in Vijfhuizen aanwezig bij de onthulling van het Nationaal Monument MH17 voor de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17, maandag precies drie jaar geleden. Ook minister-president Mark Rutte is erbij, net als de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer Ankie Broekers-Knol en Khadija Arib en minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok.

Er worden verder zo’n 2000 nabestaanden uit binnen- en buitenland verwacht. De – besloten – herdenking heeft dit jaar als thema ‘voortleven’. Dat sluit aan bij de symboliek van het monument, dat bestaat uit een gedenkteken en 298 bomen die staan voor groei, hoop en leven. Ieder slachtoffer heeft een eigen boom met een naamplaatje.

De Boeing 777 stortte neer boven Oost-Oekraïne, vlak bij de stad Donetsk, in een conflictgebied waar pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger elkaar bevochten. Vorig jaar is bekendgemaakt dat het toestel is neergehaald met een Buk-raket afkomstig uit Rusland. Het toestel van Malaysia Airlines was onderweg van Amsterdam naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Het is de grootste vliegramp in de Nederlandse geschiedenis.

Onlangs werd duidelijk dat de – nu nog onbekende – verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 in Nederland volgens de Nederlandse wet worden berecht. Wanneer en voor welke rechtbank, is nog niet bekend.