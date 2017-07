Het is onverstandig en eigenlijk beschamend dat prins Charles en echtgenote Camilla uitgerekend fotograaf Mario Testino hebben gevraagd de officiële foto te maken ter gelegenheid van Camilla’s verjaardag. Ze besmeuren daarmee de herinnering aan prinses Diana, schrijft Mail Online. Camilla is maandag zeventig geworden.

Op de foto op zich is geen kritiek, maar op de keuze van fotograaf wel. Testino was de laatste fotograaf die een fotoserie maakte van Diana. De opnamen verschenen in juli 1997 in Vanity Fair. Een maand later verongelukte de prinses, hetgeen de foto’s iconische status gaf. Ze zijn nu ook te zien in een expositie in haar geboortehuis Althorp.

In dat licht vindt Mail Online het ongepast om Testino foto’s te laten maken van Diana’s rivaal en opvolgster als echtgenote van Charles. Elke fotograaf was goed geweest, maar niet Testino en niet een maand voor de herdenking van Diana’s twintigste sterfdag aldus Sarah Vine in de onlineversie van de tabloid.

De foto van Charles en Camilla is gemaakt in de zogenoemde Morning Room van hun Londense residentie Clarence House en zondagavond vrijgegeven. “Het was een hele eer”, aldus Mario Testino die Camilla in 2006 ook al eens fotografeerde. “Een vriendelijke vrouw met een enorm gevoel voor humor”, aldus de Peruviaan.