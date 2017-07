Prins Andrew heeft maandagochtend opnieuw zijn schoonzus Camilla, de vrouw van prins Charles, gefeliciteerd met haar verjaardag. Dat deed hij dit keer wel op de juiste datum.

Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth en prins Philip, sprak zaterdagochtend ook al via sociale media zijn gelukswensen uit, tot hilariteit van veel twitteraars die hem erop wezen dat hij twee dagen te vroeg was. De vroegtijdige tweet was waarschijnlijk het werk van een overijverige werknemer. Enkele mensen die Andrew op de fout wezen, werden prompt geblokkeerd, meldde Royal Central.

Camilla is maandag 70 jaar geworden. Het feestje vierde ze zaterdagavond al in de Orangerie op Highgrove, de residentie van Charles. Onder de 250 genodigden bevonden zich onder meer prins Harry, prins William en zijn vrouw Catherine.