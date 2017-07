KAAPSTAD – Prinses Mabel neemt dinsdag in Kaapstad ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van The Elders en van Nelson Mandela International Day deel aan de ‘Walk Together’, een wandeling vanaf het plein voor het stadhuis naar het conventiecentrum. Daar zijn tal van activiteiten gepland.

Het startpunt van de wandeling is de Grote Parade, waar Nelson Mandela na zijn vrijlating in 1990 zijn Vrijheids-toespraak hield. Het project ‘Walk Together’, dat de door Mandela in 2007 gevormde groep van voormalige wereldleiders The Elders tegelijkertijd lanceren, haakt aan bij Mandela’s ‘Lange mars naar vrijheid’.

Voor de wandeling op 18 juli, de geboortedag van Mandela (1918-2013) ,worden tal van prominenten verwacht. Naast prinses Mabel onder anderen Mandela’s weduwe Graça Machel, zelf ook lid van The Elders, de voormalige VN-secretarissen-generaal Ban Ki-moon en Kofi Annan, de voormalige Ierse president Mary Robinson, de voormalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland en entrepeneur Richard Branson.

Prinses Mabel, die over haar deelname aan het evenement berichten verstuurde op Twitter, was de eerste directeur van The Elders. Die functie gaf ze op om voor haar man prins Friso te zorgen na diens ski-ongeval in 2012 in Lech. Tegenwoordig werkt de prinses voor ‘Girls Not Brides’, een organisatie die streeft naar het stoppen van kindhuwelijken. Bij The Elders is ze nog adviseur.