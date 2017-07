JOHOR – Dennis Verbaas wordt door zijn huwelijk met prinses Aminiah van Johor niet alleen schoonzoon van de sultan van deze aan Singapore grenzende Maleisische deelstaat, maar in 2026 mogelijk ook de schoonzoon van de koning van Maleisië. Dat jaar namelijk is sultan Ibrahim Ismail aan de beurt om gekozen te worden tot Yang di-Pertuan Agong.

Het koningschap van het Zuid-Oost-Aziatische land rouleert elke vijf jaar onder de negen vorstelijke staatshoofden van de deelstaten, waarvan Johor er één is. Formeel gaat het daarbij om een verkiezing maar sinds 1957 wordt een vaste volgorde aangehouden. Op dit moment is sultan Muhammad V van Kelantan de koning, oftewel Yang di-Pertuan Agong.

Zijn in december begonnen ambtstermijn loopt af in 2021, waarna het de beurt is aan de sultan van Pahang. Vijf jaar later is Dennis’ aanstaande schoonvader aan zet, voor een ambtstermijn van vijf jaar. De regering van Johor wordt dan overgedragen aan een regent. Meestal is dat de kroonprins, in het geval van Johor prins Ismail Ibrahim.

Toestemming

De huidige sultan, die zijn toestemming gaf voor het huwelijk van zijn enige dochter prinses Aminiah met de uit Lisse afkomstige Dennis, regeert sinds 2010. Hij is sinds 1982 getrouwd met Zarith Sofia, dochter van de sultan van Perak en het echtpaar heeft zes kinderen. De sultan vervulde voor zijn troonsbestijging tussen 1984 en 1989 de functie van regent, toen zijn vader koning van Maleisië was.

Van de dertien Maleisische deelstaten hebben er negen een monarch aan het hoofd. De vergadering van ‘heersers’ kiest het staatshoofd.