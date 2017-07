William met gezin aangekomen in Polen

Prins William, zijn vrouw Catherine en hun kinderen prins George en prinses Charlotte zijn maandagmiddag aangekomen in Polen. Even na het middaguur arriveerde het gezin met een privévliegtuig op het vliegveld van Warschau, waar hun vijfdaagse reis door Polen en Duitsland begint.

Na hun aankomst reden William en Kate direct door naar het presidentieel paleis waar president Andrzej Duda hen van harte welkom heette. Ook zijn vrouw Agata stond klaar om de twee te verwelkomen.

Later op maandag staat een bezoek aan het Museum van de Opstand van Warschau op het programma. In Polen doen William en Catherine naast de hoofdstad Warschau ook Gdánsk aan. In Duitsland staan Berlijn, Heidelberg en Hamburg op het programma. Naar verwachting vergezellen George en Charlotte hun ouders bij enkele openbare aangelegenheden.