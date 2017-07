WARSCHAU – De hertogin van Cambridge heeft maandag gehint op een eventuele komst van een derde kindje. Dat deed Catherine op de eerste dag van haar vijfdaagse tour met prins William door Polen en Duitsland.

Kate kreeg in Warschau een knuffelbeertje aangeboden die speciaal ontworpen is om pasgeboren baby’s te kalmeren en waar prins George (bijna 4) en prinses Charlotte (2) eigenlijk te oud voor zijn. Toen ze de knuffel aanpakte, keek de hertogin volgens ITV naar William en grapte: “Dan moeten we nog maar meer baby’s krijgen.”

Het paar woonde maandag in de namiddag een evenement bij voor start-ups. Rond het middaguur waren ze aangekomen in Warschau, waar eerst een ontmoeting met president Andrzej Duda op het programma stond. Dinsdag bezoeken William en Kate een voormalig concentratiekamp in de buurt van Gdansk in het noorden van Polen. Daar ontmoeten ze ook enkele overlevenden.