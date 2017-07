DANZIG – Het voormalig concentratiekamp Stutthof heeft diepe indruk gemaakt op prins William en zijn vrouw Catherine. De hertog en hertogin van Cambridge bezochten Stutthof dinsdag tijdens hun reis door Polen.

De wandeling door het voormalig concentratiekamp raakte William en Catherine “intens”, schreven ze in het gastenboek. “Dit schokkende bezoek heeft ons herinnerd aan de verschrikkelijke moord op zes miljoen Joden, die uit heel Europa kwamen, en zijn gestorven in de gruwelijke Holocaust.” Volgens de hertog en hertogin hebben we allemaal “de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we lessen leren en dat de verschrikkingen van het verleden nooit vergeten en nooit herhaald worden.”

William en Catherine kregen een rondleiding door Stutthof, het eerste concentratiekamp dat de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog buiten Duitsland bouwden en waar 28.000 Joden stierven. De hertog en hertogin van Cambridge zagen kleding en persoonlijke eigendommen die bij de Joden bij aankomst in het kamp in moesten leveren. Ook bekeken ze de gaskamer.

Pijn

De prins en zijn vrouw baden bij een gedenkteken en ontmoetten overlevenden van het kamp. Voor enkele van hen was het de eerste keer sinds de oorlog dat ze terug waren in Stutthof.

“Als een royal naar het kamp gaat en dat haalt de media, vragen mensen: waarom gaan wij niet? En daarom ging ik”, vertelde Zigi Shipper aan The Telegraph. “Mensen moeten weten dat het niet alleen Auschwitch-Birkenau was, dat het niet alleen Bergen-Belsen was, kijk naar alle andere kampen.”

Volgens Shipper waren William en Catherine zichtbaar geraakt door zijn verhaal. “Je kon aan hun gezichten zien dat ze de pijn voelden.” Volgens de overlevende betekende het bezoek van de prins en zijn vrouw “erg veel”.