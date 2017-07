LONDEN – Koningin Elizabeth en prins Philip koesteren warme herinneringen aan het bezoek dat ze in 1996 aan Polen brachten. Dat liet de Britse vorstin weten in een bericht dat ze stuurde naar de genodigden van een feestje ter gelegenheid van haar verjaardag. Dat feest in Warschau werd bijgewoond door prins William en zijn vrouw Catherine.

“We koesteren warme herinneringen aan ons bezoek aan Polen in 1996, toen we de wereldberoemde gastvrijheid mochten ervaren in Warschau en Krakow”, schreef Elizabeth, die alle aanwezigen het beste wenste. “Ik vind het geweldig dat de hertog en hertogin dezelfde ervaring kunnen opdoen in Warschau en Gdansk.”

Uit naam van zijn grootmoeder brengt prins William deze dagen een bezoek aan Polen. Hij sprak de genodigden voor het verjaardagsfeestje, Elizabeth werd op 21 april 91 jaar, deels in het Pools toe. Volgens de hertog was het dubbel feest, niet alleen de verjaardag van de koningin werd gevierd, maar ook de warme banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Polen.

Brexit

“In 1996 sprak ik over de sterke Brits-Poolse banden, die al bijna duizend jaar bestonden”, schreef Elizabeth. “Het doet me goed dat de vriendschap tussen onze landen en volkeren hechter en hechter is geworden. Ik twijfel er niet over dat de relatie de komende jaren op blijft bloeien.”

Het bezoek van William en Catherine aan Polen en Duitsland wordt door veel Britse media gezien als charmeoffensief. Het aantal reizen dat leden van het Brits koningshuis naar Europese landen maakt, is flink gestegen sinds de Britten vorig jaar juni voor een brexit stemden. Zo bezochten William en Catherine eerder dit jaar Frankrijk en vloog de hertog in zijn eentje naar Duitsland. Ook zijn vader prins Charles is geregeld op het Europese vasteland te vinden, zo reisde hij af naar Roemenië, Italië en Oostenrijk.