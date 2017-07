Mabel loopt met dochter in Kaapstad

KAAPSTAD – Prinses Mabel heeft dinsdagmiddag met dochter Zaria in Kaapstad deelgenomen aan de ‘Walk Together’-wandeling ter ere van de 99ste geboortedag van Nelson Mandela en het tienjarig bestaan van de door hem opgerichte groep van ‘wijzen’, The Elders.

Prinses Mabel was de eerste CEO van The Elders, een functie die ze neerlegde na het ski-ongeluk van haar man prins Friso in 2012. Met haar jongste dochter wandelde Mabel met onder anderen entrepreneur Richard Branson, de Ierse oud-president Mary Robinson, de Noorse oud-premier Gro Harlem Brundtland en Mandela’s weduwe Graça Machel.

De wandeling voerde van de Grote Parade voor het stadhuis van Kaapstad naar het conferentiecentrum, waar tal van activiteiten waren georganiseerd. Mabel kwam aan het woord tijdens een panel, waar ze sprak over de mede door The Elders geïnitieerde strijd tegen kindhuwelijken.