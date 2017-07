BORNHOLM – De Ölander van het jaar is bekend. Dinsdagmiddag deelde de Zweedse koning Carl Gustav de jaarlijkse prijs uit aan een bioloog die onderzoek doet op het eiland in de Oostzee. De prijswinnaar had een verrassing voor de koning. Een pas ontdekt insect is vernoemd naar de familienaam van het Zweedse koningshuis.

Onderzoeker Dave Karlsson, chef van het onderzoeksstation Linné in Skogsby, nam de prijs voor ‘Årets Ölänning’ in ontvangst op Slot Solliden, het zomerverblijf van de koninklijke familie. “Ik ben blij dat ik de prijs aan je mag uitreiken”, zei de koning tegen Karlsson. Daarna stak hij de loftrompet over het onderzoekscentrum. Daar krijgen onderzoekers uit de hele wereld de kans om de fauna en flora van Öland te bestuderen en in kaart te brengen.

In zijn dankwoord bedankte Karlsson de koning voor de prijs. De onderzoeker had ook nog een cadeau voor Carl Gustav. Hij vertelde dat er een onlangs een nieuwe insectensoort is ontdekt in Nieuw-Zeeland. Ook in Tasmanië is de soort gevonden. Volgens Karlsson krijgt de nieuwe soort de naam Bernadottia. Dat is een verwijzing naar Bernadotte, de familienaam van de Zweedse Koninklijke familie.

Uitstekende naam

Carl Gustav was in zijn nopjes met de naam voor de insectensoort. Hij wilde van Karlsson meteen alles weten over de diertjes. Toen Karlsson vertelde dat ze mensen geen kwaad doen, was de vorst helemaal blij. “Dan past die naam uitstekend bij de insecten”, grapte hij.

De Ölander van het jaar wordt jaarlijks gekozen door de krant Barometern en de staatsomroep Sveriges Radio. De prijs is voor de inwoner van het eiland die in het achterliggende jaar iets bijzonders heeft gedaan waardoor Öland positief in het nieuws is gekomen. Koning Carl Gustaf, iedere zomer immers ook voor even een Ölander, kreeg de prijs zelf in 1996. Hij zat toen twintig jaar op de troon.