DEN HAAG – De eerste bezoekers van de Koninklijke Stallen moesten het dinsdag stellen zonder een publiekstrekker als de ‘Crème Calèche’ en veel van de koninklijke paarden. Die waren namelijk in Aken voor het grote openingsfeest van de wereldberoemde CHIO, waar Nederland dit jaar partnerland is. Het rijtuig is dinsdagavond te zien in het Ruiterstadion in Sportpark Soes, maar keert later in de week terug naar Den Haag.

Ook veel van de koninklijke paarden waren op stap, zodat er in de Stallen op de eerste dag van de zomeropenstelling geïmproviseerd moest worden. De rijpaarden bijvoorbeeld hadden voor één keer in intrek genomen bij de thuis gebleven koetspaarden, die zich voor de gelegenheid uitgebreid lieten knuffelen.

Het betekende wel dat het op en rond de Stallen erg rustig was. De meeste bezoekers kwamen ook in de ochtenduren zodat degenen die aan het einde van de middag kwamen het paardenrijk alleen hadden. Van de pronkkoetsen hoefde de Glazen Koets de aandacht niet te delen met de opvallende ‘Crème Calèche’ en de protserige maar geliefde Gouden Koets, die momenteel in restauratie is. Ook de Gala Glas Berline is niet in Den Haag, maar in Aken.

De Koninklijke Stallen zijn tot en met 4 augustus vier middagen in de week te bezichtigen, telkens van dinsdag tot en met vrijdag. Er zijn nog voldoende kaarten via internet te koop. “Veel mensen denken omdat de kaarten voor paleis Noordeinde zijn uitverkocht er ook geen kaarten meer zijn voor de Stallen. Dat is niet zo”, aldus een woordvoerder dinsdag.