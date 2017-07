LONDEN – Prins Philip onderneemt dinsdagmiddag zijn laatste soloactiviteit voor het begin van de zomervakantie én zijn eerder dit jaar aangekondigde pensionering. Op de koninklijke agenda staat voor de hertog van Edinburgh alleen nog een gezamenlijk uitstapje met echtgenote koningin Elizabeth woensdag.

Prins Philip reikt in het gebouw van de Royal Geographical Society de jaarlijkse prijs uit die het Royal Institute of Navigation (RIN), waarvan hij beschermheer is, toekent aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van navigatie. Het instituut houdt zich sinds 1947 uitgebreid met dat onderwerp bezig.

Woensdag dan gaat de inmiddels 96-jarige Philip met de Queen naar Canada House op Trafalgar Square voor een verlate receptie ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de vorming van de Canadese federatie op 1 juli 1867. Prins Charles en echtgenote Camilla woonden begin deze maand al de festiviteiten bij in Ottawa.

Koningin en prins gaan eind deze week naar Schotland waar ze tot medio oktober verblijven. In de tussentijd opent Buckingham Palace de deuren voor het publiek, een niet onbelangrijke inkomstenbron voor de koningin. De opbrengst van de openstelling is onder meer bestemd voor het behoud van de koninklijke verzamelingen. Jaarlijks bezoeken meer dan 500.000 mensen het paleis.