SKEJBY – Prins Henrik van Denemarken is maandag onder het mes gegaan. De echtgenoot van koningin Margrethe is geopereerd aan zijn lies en bekken, meldt het Deense hof in een persverklaring.

De ingreep vond plaats in een ziekenhuis in Skejby. Vorige week werd al bekend dat de bejaarde prins een infectie heeft aan zijn been.

In eerste instantie werd gehoopt dat Henrik zaterdag weer naar huis zou mogen. Op die dag vertrok de koninklijke familie naar het zomerverblijf in Gråsten. De 83-jarige Henrik wordt nu naar verwachting woensdag ontslagen uit het hospitaal.