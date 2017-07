GDANSK – De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben dinsdagmiddag kunnen smullen van Poolse lekkernijen. Het paar bracht tijdens hun reis door Polen een bezoek aan een lokale markt in het centrum van Gdansk.

Op het marktplein van Gdansk stonden honderden Polen te wachten op de hertog en hertogin van Cambridge. William en Catherine maakten een rondje langs de verschillende kraampjes en leerden zo meer over de lokale gebruiken. Zo kregen ze uitleg over het verwerken van amber, oftewel barnsteen. Gdansk staat bekend om de steen, die veel wordt gebruikt voor sieraden. Tijdens hun bezoek aan de stad kreeg William van amber gemaakte manchetknopen, voor Catherine was er een ketting met de steen.

Ook ontkwamen de Britse gasten er niet aan een paar lokale specialiteiten te proeven. Zo nipten de prins en zijn vrouw van Goldwasser, een zoete kruidenlikeur met 40 procent alcohol en goudvlokjes, en kregen ze “heerlijke” pierogi voorgeschoteld. Terwijl William en Catherine over het marktplein liepen, werd traditionele Poolse muziek gespeeld.

Na de markt gingen de hertog en hertogin, die hun tweede dag in Polen begonnen met een bezoek aan een voormalig concentratiekamp, naar het Centrum voor Europese Solidariteit. William en Catherine kregen een rondleiding door het museum en lieten een persoonlijke boodschap achter op de solidariteitsmuur van het centrum. In het museum troffen de prins en zijn vrouw oud-president en Nobelprijswinnaar Lech Wałęsa.