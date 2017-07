De in mei nieuw gekozen co-prins van Andorra brengt begin volgend jaar een bezoek aan het tussen Frankrijk en Spanje gelegen prinsdom. Dat heeft Emmanuel Macron laten weten bij een visite van premier Antoni Martí en parlementsvoorzitter (‘síndic general’) Vicenç Mateu aan het Elysée in Parijs.

Emmanuel Macron is in de rest van de wereld beter bekend als president van Frankrijk, als opvolger van François Hollande. Maar aan het presidentschap is nog een functie verbonden, die van co-prins (of co-vorst) van het kleine buurland Andorra. Het is zoals een duobaan, zoals de benaming ‘co-princep’ al aangeeft. De andere prins is Joan Enric Vives i Sicilá, de bisschop van Seu d”Urgell, een stadje in Noord-Spanje.

De archaïsche constructie stamt uit de dertiende eeuw, toen de macht over Andorrra werd verdeeld tussen de bisschop en de graven van het Franse Foix. Langs die weg is de functie uiteindelijk terecht gekomen bij de Franse koningen en daarna bij hun opvolgers, de achtereenvolgende presidenten. Voor Andorra geldt dus dat de bevolking geen enkele invloed heeft op de keuze van staatshoofd. De bisschop wordt aangesteld door de paus en de tweede co-prins wordt gekozen door de Franse kiezers.

Staatsiefoto

Sinds 1993 regelt het prinsdom zijn zaakjes grotendeels zelf, zonder inmenging van met name de Franse co-prins. Dat jaar werd een nieuwe grondwet aangenomen, waarmee uiteindelijk ook François Mitterrand instemde. Het bezoek van ‘prins Emmanuel’ vindt plaats in het kader van het zilveren jubileum van die grondwet.

Emmanuel Macron had voor de vertegenwoordigers van Andorra ook een nieuwe staatsiefoto klaar. Eén waarbij de Europese vlag die hij gebruikte voor zijn ‘Franse’ foto was vervangen door de vlag van Andorra.